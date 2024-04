Mają problem z kozami. Władze oddają zwierzęta do adopcji

Władze położonej na Morzu Tyrreńskim włoskiej wyspy Alicudi oferują do adopcji kozy. Wszystko przez to, że ich populacja wymknęła się spod kontroli i zwierząt jest obecnie sześć razy więcej niż ludzi. W poszukiwaniu pożywienia kozy niszczą ogródki mieszkańców, a nawet wchodzą im do domów.