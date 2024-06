Liczyli głosy, nagle pojawił się niedźwiedź. Panika na północy Włoch

Niedźwiedź przed lokalem wyborczym. Burmistrz zaniepokojony

Zaniepokojenie tym zdarzeniem wyraził burmistrz Caldes Antonio Maini. Jak stwierdził, "ten poziom poufałości" ze strony niedźwiedzi jest "nie do przyjęcia" i potrzebne są konkretne kroki, by nie dopuszczać więcej do takich sytuacji.