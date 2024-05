Przybysze z lasu zazwyczaj unikają kontaktu z człowiekiem i nie zbliżają się do zabudowań . Jak się jednak okazuje, nie wszystkie. Jeden z niedźwiedzi zaskoczył w piątek mieszkańców domu w miejscowości Cisna w Bieszczadach - postanowił złożyć im niezapowiedzianą wizytę.

Mały zwierz podszedł pod sam dom i - stojąc na dwóch nogach - z wielkim zaciekawieniem zaglądał przez okno do środka budynku. Właścicielka domu Anna Pokrywka wyjaśniła w rozmowie z Polsat News, że akurat przygotowywała obiad.

Wyjrzała przez okno i zobaczyła niedźwiedzia

- Gotowałam obiad, robiłam coś z mięsa, chyba kurczaka. Nagle patrzę, a za oknem coś stoi. Okazało się, że to niedźwiedź. Oparł się łapami o szybę. Nie wierzyłam własnym oczom, myślałam, że to ktoś w przebraniu, ale nie . Był prawdziwy i przyszedł tutaj za zapachem - wyjaśniła kobieta.

Domownicy próbowali przepłoszyć dzikie zwierzę, jednak głód był silniejszy. - Próbowałem go odgonić, ale efekty były mierne. Badał mnie, na ile może sobie pozwolić. Stał na dwóch łapach i mierzył mnie, czy jestem większy od niego . Wyglądało to trochę tak, jakby chciał się siłować, ale nie był agresywny - powiedział Polsat News syn pani Anny, pan Jacek.

Miś nie chciał odpuścić, dlatego na miejsce wezwano policjantów i to dopiero im udało się przepłoszyć drapieżnika.

Jak się okazuje nie była to pierwsza wizyta niedźwiedzia w okolicy , ale jeszcze nigdy zwierzę nie podeszło aż tak blisko domu. Tylko od początku tego roku w gminie Cisna odnotowano już 46 próśb o interwencje w związku z wizytami niedźwiedzi.

Miś, który ostatnio odwiedził miejscowość, póki co jest mały - ma około dwóch lat i waży ok. 70 kilogramów. Trzeba jednak pamiętać, że będzie rósł , więc mieszkańcy miejscowości obawiają się, ze wkrótce będzie stanowił dla nich realne zagrożenie.

Bieszczady. Wójt apeluje do mieszkańców

Na doniesienia o niedźwiedziu zareagował już wójt gminy Cisna , który zaapelował do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności . "Zwierzęta widywane są w różnych miejscowościach naszej gminy, zarówno w dzień, jak i w porze nocnej. Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie kompostowników oraz pojemników z odpadami, a w szczególności resztek jedzenia" - poinformowano w komunikacie.

- Jeśli na niedźwiedzia to nie poskutkuje i będzie on wracał w rejony zabudowań, wtedy wystąpimy na pewno o odłowienie i wywiezienie go w inny region Polski, gdzieś z dala od zabudowań mieszkalnych, gdzie nie będzie nikomu zagrażał - dodał.