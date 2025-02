Lekarz prowadzący leczenie papieża Franciszka podczas konferencji prasowej przekazał nowe informacje na temat stanu zdrowia duchownego. Zaznaczył, że zagrożenie dla jego zdrowia "nie minęło", a jego ogólny stan może być różny w zależności od dnia, ale nic nie wskazuje na to, aby jego życie było w niebezpieczeństwie .

Nowe informacje o stanie zdrowia papieża. Wiadomo, ile czasu spędzi w szpitalu

Lekarz papieża przypomniał, że Franciszek jest chory na obustronne zapalenie płuc i na razie nie został wyleczony. W związku z tym Głowa Kościoła pozostanie w szpitalu co najmniej do przyszłego tygodnia .

Jego hospitalizacja może się jednak znacznie wydłużyć, ponieważ podkreślono, że duchowny będzie leczył się w klinice " tak długo, jak będzie to konieczne ".

Lekarz nie ukrywał, że papież jest "kruchym" pacjentem ze względu na swój wiek i ogólny stan zdrowia. Mimo to zapewnił, że duchowny zachowuje "dobry stan ducha" i poczucie humoru. Jednocześnie przekazał wolę papieża Franciszka, który prosił, aby stan jego zdrowia nie był ukrywany przed światem. W związku z tym zdradził, że papież jest w stanie samodzielnie wstać z łóżka czy dojść do fotela, służącego mu za miejsce do pracy.