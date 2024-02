Poteżne ulewy doprowadziły do bardzo niebezpiecznej sytuacji we Włoszech. W miejscowości Pieve Ligure doszło do rozległego osuwiska. Około tysiąc mieszkańców wsi zostało odciętych od świata, kiedy tamtejsza droga stała się nieprzejezdna. We wtorek zamknięto wszystkie tamtejsze szkoły.