Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę po południu. Wówczas w Tremosine nad włoskim jeziorem Garda, niedaleko Strada della Forra doszło do osunięcia się ziemi ze zbocza góry. Na udostępnionym w sieci nagraniu można zobaczyć, jak ziemia wpada wprost do jeziora, wznosząc nad sobą chmurę pyłu.