Organizacja pozarządowa World Resources Institute (WRI), we współpracy z naukowacami z Uniwersytetu w Maryland opublikowała coroczny raport na temat problemu wylesiania . Wynika z niego, że choć w niektórych krajach sytuacja zmieniła się na lepsze, to w innych częściach świata jest coraz gorzej.

Ciężki rok dla lasów

Według danych WRI w 2023 roku z powierzchni ziemi zniknęło łącznie 37 tys. kilometrów kwadratowych lasów pierwotnych . To niewiele mniej niż wynosi powierzchnia Szwajcarii (41 tys. kilometrów kwadratowych). Średnio w każdej minucie znikały drzewa z terenu o powierzchni 10 boisk piłkarskich .

Z obliczeń autorów publikacji wynika, że łączne straty drzewostanu w 2023 roku równe są emisji 2,4 mld ton dwutlenku węgla. To odpowiada prawie połowie rocznej emisji pochodzącej ze spalania paliw kopalnych w USA .

Iskierka nadziei w politykach

W natłoku złych wieści pojawiają się jednak również pozytywne informacje. Dramatycznie zmniejszyła się bowiem wycinka lasów tropikalnych w Brazylii i Kolumbii . Przyczynili się do tego nowi prezydenci: Luiz Inácio Lula da Silva w Brazylii oraz Gustavo Petro w Kolumbii.

Dwa kroki w tył

Niestety to, co zyskano w Brazylii i Kolumbii, "nadrobiono" w innych krajach . W 2023 roku wycinki oraz pożary przetrzebiły lasy tropikalne w Boliwii (zniknęło ich o 27 proc. więcej niż w 2022 roku), a także w Laosie i Nikaragui.

Coraz dalej od celu

Podczas szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow światowi przywódcy uzgodnili, że do 2030 roku proces deforestacji ma się zatrzymać, a nawet zacząć cofać. Żeby do tego doszło, a lasy mogły się odradzać, utrata terenów zielonych nie może przekroczyć określonego poziomu. Autorzy publikacji dowodzą jednak, że obecnie to niemożliwe.