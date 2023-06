Sobowtór Putina w Dagestanie? Nie ma wątpliwości

"Głosy o tym, że Władimir Putin wysłał swojego sobowtóra do Dagestanu, krążyły już od środy. To dosyć niecodzienna wizyta dla tego polityka.

Warto zauważyć też, że byłaby to pierwsza podróż od czasu "puczu" Grupy Wagnera . Według oficjalnych komunikatów Kremla wizyta miała być poświęcona "rozwojowi turystyki w regionie".

To, co niecodzienne w wizycie Putina, to bezpośrednie spotkanie prezydenta z mieszkańcami. Na nagraniu opublikowanym w sieci widać było, jak wchodzi on na teren parku fontann i podchodzi do grupy kilkunastu mieszkańców.

To o tyle niespotykane, że od czasu pandemii COVID-19 Władimir Putin nie spotkał się z nikim, kto nie przeszedł kwarantanny. Rozmowy też zazwyczaj były prowadzone na odległość. Wyjątkiem od tego była dotychczas jedynie marcowa wizyta w okupowanym Mariupolu.