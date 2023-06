Putin wyszedł do ludzi. Niecodzienna wizyta na samym południu kraju

Oprac.: Dawid Zdrojewski Świat

Władimir Putin odwiedził w środę Derbent, położone w Dagestanie najdalej na południe wysunięte miasto Rosji. Była to jego pierwsza podróż od czasu próby puczu Jewgienija Prigożyna. W czasie wizyty prezydenta doszło do niecodziennego zdarzenia. Putin, który od dawna unika bezpośredniego kontaktu z ludźmi, podszedł do kilkudziesięcioosobowej grupy mieszkańców, głównie kobiet i dzieci. Niektórym z nich uścisnął dłoń, a jedną pocałował w policzek.

Zdjęcie Władimir Putin wyszedł do mieszkańców Dagestanu / Gavriil GRIGOROV/SPUTNIK / AFP