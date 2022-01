Jens Stoltenberg - szef NATO - był w piątek gościem "Sygnałów Dnia" w radiowej Jedynce.

Kryzys Rosja-Ukraina. Stoltenberg: Jesteśmy w momencie krytycznym

- To było trudne spotkanie, bo dotyczyło trudnych tematów. Jesteśmy w momencie krytycznym i dlatego musimy rozmawiać z Rosją. Musimy przekazać jej, że nie pójdziemy na ustępstwa - zaznaczył Stoltenberg.



Jak zaznaczył szef NATO, konieczny jest dialog m.in. w kwestiach militarnych. - Jest za wcześnie by stwierdzić, czy Rosja jest gotowa na negocjacje. Należy pamiętać, że są różne rodzaje działań agresywnych, jakie Rosja może wykorzystać wobec Ukrainy. Nie wiemy, jakie są jej intencje, ale widzimy koncentrację sił - podkreślił. Jak dodał, NATO ostrzegło Rosję przed agresją wobec Ukrainy.



Pytany o to, jak NATO zareaguje na atak ze strony Rosji, Stoltenberg podkreślił, że sojusz odpowie adekwatnie na działania ze strony rządu w Moskwie. Polityk podkreślił również, że wierzy w to, że Stany Zjednoczone również będą prowadziły aktywny dialog w tej sprawie. - Oczywiście przy współpracy z państwami europejskimi - mówił.

Spotkanie Rosja-NATO. Stoltenberg: Istnieje ryzyko nowego konfliktu

W środę odbyło się spotkanie NATO-Rosja poświęcone sytuacji w Europie Środkowowschodniej . - Nie sądzę, abyśmy mogli oczekiwać, że te spotkania rozwiążą wszystkie problemy. Mamy nadzieję, że możemy uzgodnić drogę naprzód - mówił Stoltenberg przed rozpoczęciem rozmów.



Jego obawy przeistoczyły się w brutalną rzeczywistość. Rozmowy NATO z Rosją nie przyniosły niestety żadnych rozwiązań. Rząd w Moskwie nie tylko nie cofnął swoich żądań - o gwarancje odmowy przyjęcia Ukrainy w skład państw członkowskich NATO - ale też wysunął kolejne.



- Istnieje realne ryzyko nowego konfliktu w Europie. Zrobimy, co możemy, aby zapobiec nowemu konfliktowi zbrojnemu. Istnieją różnice zdań między Rosją a NATO w kwestii Ukrainy i nie będą one łatwe do przełamania - podkreślił Jens Stoltenberg po zakończeniu rozmów.

Szef NATO przekazał też, że zaproponował Rosji kolejne spotkania w sprawie Ukrainy. - NATO dało jasno do zrozumienia, że jesteśmy gotowi zaplanować serię spotkań dotyczących szerokiego zakresu różnych tematów, w tym pocisków i wzajemnej weryfikacji limitów pocisków w Europie. Strona rosyjska dawała do zrozumienia, że nie jest na to gotowa - poinformował.

