Od początku stycznia do połowy sierpnia tego roku zarejestrowano w Polsce 10 461 przypadków krztuśca - wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny. W tym samym czasie ubiegłego roku zanotowano ich 505, co oznacza ponad dwukrotny wzrost.

Krztusiec, inaczej koklusz, to ostra choroba układu oddechowego, która może przypominać zapalenie oskrzeli. Jest to choroba bakteryjna, dlatego w przebiegu leczenia stosowane są antybiotyki. Do zakażenia dochodzi, gdy pałeczka krztuśca, Bordetella pertusis, dostaje się do dróg oddechowych.