O anulowaniu paszportów co najmniej 40 dziennikarzy i działaczy na rzecz ochrony praw człowieka jako pierwszy poinformował "Financial Times", który powołał się na organizację Laboratorio de Paz.

Wenezuela. Anulowane paszporty dziennikarzy i aktywistów

Jak zauważają wenezuelscy aktywiści, w przeciwieństwie do morderstw czy tortur, które wiążą się z wyższymi kosztami politycznymi, rząd odkrył, że anulowanie paszportów jest skutecznym sposobem neutralizowania i tłumienia krytycznych głosów.

Raport ujawniający wskazane statystyki ukazał się po tym, jak w lipcu Nicholas Maduro ogłosił swoją reelekcję, co później zatwierdziły władze wyborcze i sądownicze.

Urrutia zbiegł we wrześniu do Hiszpanii, gdzie uzyskał azyl. Gdyby został w ojczyźnie, trafiłby do więzienia w związku z wydanym kilka dni przed ucieczką nakazem aresztowania pod zarzutem "aktów sabotażu wyborczego".