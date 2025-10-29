W skrócie Donald Trump podczas odwiedzin w Korei Południowej otrzymał Wielki Order Mugunghwa oraz replikę złotej korony, co miało na celu podkreślenie wyjątkowości tej wizyty.

Władze Korei Południowej zadbały o specjalne traktowanie amerykańskiego prezydenta, serwując mu ulubione potrawy, w tym ketchup i ciastko brownie ze złotem.

Wizytę Trumpa oprawiono licznymi gestami przyjaźni, mającymi przekonać go do poparcia południowokoreańskich interesów w relacjach z USA.

W tym tygodniu Donald Trump przebywa z wizytą w Azji, gdzie spotyka się z kolejnymi przywódcami. Za sobą ma już wizyty w Malezji i Japonii, dziś rano (lokalnego czasu) dotarł z kolei do Korei Południowej.

Tam, na marginesie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku, spotkał się z prezydentem Lee Dze Mjungiem, który starał się, aby zyskać przychylność swojego amerykańskiego odpowiednika.

Donald Trump odbywa podróż po Azji. Republikanin dostał złotą koronę

Jak poinformowało biuro południowokoreańskiego prezydenta, w uznaniu dla roli Trumpa jako "rozjemcy" na Półwyspie Koreańskim otrzymał on Wielki Order Mugunghwa - najwyższe państwowe odznaczenie, które nigdy wcześniej nie trafiło w ręce żadnego przywódcy USA.

Oprócz tego Trump dostał także złotą koronę, a dokładniej replikę starożytnej korony odnalezionej w grobowcu Cheonmachong w Gyeongju. Oryginał miał należeć do władcy historycznego państwa Silla, które w przeszłości władało ok. jedną trzecią Półwyspu Koreańskiego. Obecnie uważa się, że korona ta symbolizuje "świętą i absolutną władzę".

W programie był też roboczy lunch, na który zaserwowano m.in. sos tysiąca wysp, co - jak twierdzi prezydenckie biuro - było ukłonem w stronę "historii sukcesu Trumpa w jego rodzinnym Nowym Jorku".

Posiłek obejmował zresztą także inne specjały, podane "zgodnie z preferencjami prezydenta USA". M.in. wołowe kotleciki z lubianym przez niego ketchupem, lokalny ryż i grillowaną rybę. Lunch zwieńczył natomiast "deser pacyfikatora" - ciastko brownie ozdobione złotem.

Dzień zakończyć się ma kolacją z przywódcami Wietnamu, Australii, Nowej Zelandii, Kanady, Tajlandii i Singapuru, którzy zostaną poczęstowani winami Trump Chardonnay i Trump Cabernet Sauvignon z winnicy prowadzonej przez syna Trumpa - Erica.

Specjalne powitanie i masa prezentów. Trump w Korei Południowej

Wizyta Trumpa w Korei Południowej była jego pierwszą w tym kraju od sześciu lat. Media podają, że prezydent Lee liczy na to, iż uzyska ustępstwa w długotrwałych negocjacjach mających na celu obniżenie amerykańskich ceł i pozyskanie od prezydenta USA, aby ten bardziej zaangażował się w działania na rzecz bezpieczeństwa tego azjatyckiego kraju.

Właśnie dlatego Lee miał zdecydować się na iście królewskie ugoszczenie amerykańskiego przywódcy, które rozpoczęło uroczyste powitanie go na płycie lotniska. Air Force One eskortowane było podczas podejścia do lądowania przez samoloty wojskowe Korei Południowej, a później orkiestra wojskowa odegrała piosenkę kampanijną Trumpa - YMCA.

Sam Lee zaś ubrał wykonany na zamówienie złoty krawat, mający odzwierciedlać "zamiłowanie Trumpa do złota i symbolizować złotą przyszłość sojuszu USA-Korea Południowa".

Źródło: Reuters

