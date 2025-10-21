Biden walczy z rakiem. Są nowe informacje o stanie zdrowia polityka

Dawid Szczyrbowski

Joe Biden zakończył radioterapię oraz kurację hormonalną i "czuje się dobrze" - przekazał rzecznik byłego prezydenta USA. Biden w maju poinformował, że jest chory na raka prostaty. Nowotwór ma złośliwą postać, potwierdzono przerzuty na kości.

Były prezydent USA Joe Biden
Były prezydent USA Joe Biden

  • Joe Biden zakończył pięciotygodniową radioterapię oraz leczenie hormonalne. Były prezydent USA ma raka.
  • Skala Gleasona wykazała bardzo wysoką złośliwość nowotworu z przerzutami na kości, a Bidena i jego rodzinę wspiera opinia publiczna.
  • Ze względu na pogorszający się stan zdrowia Biden zrezygnował ze startowania w wyborach w 2024 roku, a kandydatką demokratów została Kamala Harris.
Przed kilkoma miesiącami były prezydent USA Joe Biden poinformował, że jest chory na raka. Chodzi o złośliwą formę nowotworu prostaty.

Rzecznik Bidena poinformował, że w poniedziałek polityk zakończył radioterapię i leczenie hormonalne. Cały proces trwał około pięciu tygodni, a demokrata "czuje się dobrze".

Nie wiadomo, czy Joe Biden będzie potrzebował kolejnej kuracji. Przypomnijmy, były przywódca USA ma 82 lata.

Joe Biden jest poważnie chory. "Rak dotyka nas wszystkich"

W skali Gleasona, która pomaga w ocenie złośliwości nowotworu, Biden uzyskał wynik równy dziewięć (maksymalny wskaźnik wynosi 10 - red.). Lekarze potwierdzili przerzuty na kości.

    Joe Biden potwierdził, że jest chory w maju 2025 roku. "Rak dotyka nas wszystkich. Jak wielu z was, Jill i ja nauczyliśmy się, że jesteśmy najsilniejsi w chwilach najtrudniejszych. Dziękujemy, że nas wspieracie" - pisał, załączając wspólne zdjęcie z żoną i kotem.

    Pokonał Trumpa w wyborach prezydenckich. Kiedy rządził Joe Biden?

    Joe Biden był prezydentem USA w latach 2021-2025. W wyborach z 2020 roku pokonał Donalda Trumpa, dostając ponad 81 mln głosów w wyborach powszechnych oraz 306 głosów elektorskich.

    W 2024 roku Biden ogłosił, że będzie starał się o reelekcję. Ostatecznie ze względu na stan zdrowia zrezygnował z udziału w wyborach, a demokraci wystawili kandydaturę Kamali Harris, która przegrała z Trumpem.

    Źródło: NewsNation, The Hill

