Boeing 787-9 Dreamliner lecący z Madrytu do Montevideo z 325 pasażerami na pokładzie wpadł w poniedziałek rano nad Atlantykiem w turbulencje, w wyniku czego wylądował awaryjnie w brazylijskim Natalu.

Początkowo tamtejsze służby medyczne informowały o 30 osobach z lekkimi obrażeniami. We wtorek władze stanu Rio Grande do Norte, gdzie leży Natal, przekazały, że do szpitali trafiło 40 osób, z czego cztery na oddziały intensywnej terapii.