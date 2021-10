Korea Północna potwierdziła test rakiety. Sprawę zbada ONZ

Świat

Rada Bezpieczeństwa ONZ ma się zająć ostatnim testem rakiety balistycznej, którego przeprowadzenie potwierdziła Korea Północna. Pocisk miał być wystrzelony z okrętu podwodnego i po teście spadł do morza nie powodując strat. Kraj jest objęty międzynarodowymi sankcjami, które ograniczają zbrojenia. Mimo to Pjongjang pod przywództwem Kim Dzong Una prowadzi testy nowej broni, zdolnej dotrzeć do terytorium USA. Przeprowadził także kilka prób jądrowych.

Zdjęcie Korea Północna kontynuuje zbrojenia mimo sankcji ONZ / AFP