- Musimy spojrzeć prostej prawdzie w oczy: aby chronić Amerykę jako kraj, który przyjmuje imigrantów, najpierw musimy zabezpieczyć granice i zrobić to teraz. Prosta prawda jest taka, że mamy światowy kryzys migracyjny i jeśli Stany Zjednoczone nie zabezpieczą granicy, nie ma limitu co do liczby ludzi, którzy mogą tu starać się przyjść - bo nie ma lepszego miejsca na planecie - powiedział Biden ogłaszając zmiany podczas wystąpienia w Białym Domu.

Reklama