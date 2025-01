Jak podaje "The Guardian", Brytyjskie Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCSC) powiązało hakerów bezpośrednio z rosyjską krajową agencją szpiegowską FSB i oskarżyło ją o próbę "podważenia zaufania do polityki w Wielkiej Brytanii i państwach o podobnych poglądach".

Według wpisu na koncie Microsoftu w mediach społecznościowych, ofiary miały otrzymywać wiadomości e-mail od osoby podszywającej się pod urzędnika rządu USA, zachęcające do kliknięcia kodu QR, umożliwiającego atakującemu dostęp do ich konta w aplikacji WhatsApp. Wszystko to pod płaszczykiem dołączenia do ekskluzywnej grupy w komunikatorze.