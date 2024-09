Hvaldimir. Policja podała wyniki śledztwa

- Obrażenia na ciele wieloryba są alarmujące i mają charakter, który nie może wykluczyć czynu przestępczego. To jest szokujące - oświadczyła wówczas dyrektor organizacji Noah , Siri Martinsen.

Przeprowadzone badania wykazały jednak, że do zgonu białuchy przyczynił się 35-centymetrowy kij o szerokości 3 cm , który utknął w jej paszczy. Policja poinformowała ponadto, że Hvaldimir doznał jedynie powierzchownych obrażeń.

Hvaldimir. Rosyjski szpieg?

Hvaldimir stał się popularny w kwietniu 2019 r., gdy odnaleziono go w norweskich wodach z przywiązaną do ciała kamerą z napisem sugerującym, że narzędzie należy do władz St. Petersburga. Wówczas zaczęto podejrzewać, że waleń może być szpiegiem, wysłanym przez rosyjski wywiad.