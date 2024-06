Rebelianci zaatakowali statek handlowy. Na pokładzie Polacy

Jeden marynarz został poważnie ranny podczas ataku Huti na cywilny statek w Zatoce Adeńskiej. Jak przekazało Centralne Dowództwo USA, był to statek należący do Ukrainy, a obsługiwany przez polską załogę. Po rannego marynarza wysłano helikopter. Reszta załogi walczyła z pożarem, do którego doszło po uderzeniu w handlowiec pocisku. Amerykańskie władze stwierdziły, że "lekkomyślne zachowanie" Huti zagraża życiu cywilów i "stabilności w regionie".