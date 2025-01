Pierwsza o zawróceniu amerykańskich samolotów poinformowała Agencja Reutera powołując się na anonimowego amerykańskiego urzędnika. Przekazał on, że dwa samoloty wojskowe wyleciały w niedzielę z Kalifornii do Kolumbii . Każda z maszyn transportowała ok. 80 migrantów. Zostały jednak zawrócone tuż przed lądowaniem.

Stacja NBC News powołując się na relacje urzędników z Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Departamentu Obrony precyzuje, że chodziło o dwa samoloty C-17 . "Początkowo zostały one dopuszczono do lądowania, ale loty zostały uziemione po tym, jak prezydent Kolumbii Gustavo Petro nagle cofnął wszystkie zezwolenia dyplomatyczne " - przekazano.

Kolumbia stawia się USA. Prezydent zabrał głos

We wpisie w mediach społecznościowych prezydent Petro podkreślił, że "migrant nie jest przestępcą i należy go traktować z godnością, na jaką zasługuje istota ludzka" . Potwierdził, że kazał zawrócić wojskowe samoloty.

" Nie mogę zmusić migrantów do pozostania w kraju, który ich nie chce ; Jeśli jednak ten kraj ich zwróci, musi to nastąpić z godnością i szacunkiem dla nich i dla naszego kraju. Mają wrócić samolotami cywilnymi, nie będąc traktowani jak przestępcy - tak przyjmiemy naszych rodaków. Kolumbię trzeba szanować" - zapewniła głowa państwa.

Donald Trump wściekły. 25-procentowe cła

"Te działania to dopiero początek. Nie pozwolimy rządowi kolumbijskiemu na pogwałcenie swoich zobowiązań prawnych w odniesieniu do przyjęcia i powrotu przestępców, których zmusił do wjazdu do Stanów Zjednoczonych" - stwierdził Trump.