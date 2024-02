We wrześniu ubiegłego roku rosyjski prezydent i północnokoreański dyktator spotkali się na kosmodromie Wostocznyj w obwodzie amurskim. Wtedy też zobowiązali się do pogłębiania kontaktów i zacieśnienia współpracy na różnych obszarach. Jednym z powodów takiej decyzji jest ich pogłębiająca się na arenie międzynarodowej izolacja spowodowana pełnoskalową agresją na Ukrainę oraz rozwojem broni nuklearnej w Korei Północnej - podaje agencja Reutera.

Kim Dzon Un fanem motoryzacji

We wrześniu, w czasie wizyty w Rosji, Putin pokazał mu swoją limuzynę i zaprosił go, by usiadł na tylnym siedzeniu. Podczas tamtej podróży północnokoreański dyktator poruszał się swoim maybachem, który przyjechał z nim z Pjongjangu specjalnym pociągiem.

Co warto podkreślić, zarówno maybach, jak i inne drogie samochody, w tym mercedesy, rolls-royce i lexus, w których go widywano, należą do towarów, jakich - według rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ - nie wolno sprzedawać do Korei Północnej