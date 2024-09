Kim Dzong Un wspomniał o potrzebie wzmocnienia nuklearnego podczas przemówienia z okazji 76. rocznicy ustanowienia Korei Północnej . Północnokoreański przywódca stwierdził, że jest to niezbędne w obliczu poważnego "zróżnicowanego zagrożenia" ze strony Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników.

Korea Północna "będzie stale wzmacniać swoje siły nuklearne zdolne do całkowitego poradzenia sobie z wszelkimi groźnymi aktami narzuconymi przez jej rywali posiadających broń nuklearną" - podała agencja AFP, przytaczająca słowa Dzong Una.

- Korea podwoi również swoje środki i wysiłki , aby wszystkie siły zbrojne państwa, w tym siły nuklearne, były w pełni gotowe do walki - dodała głowa państwa.

Kim Dzong Un chce zwiększenia arsenału. "To nie stanowi zagrożenia dla nikogo"

Kim uznał, że Korea Północna jest "odpowiedzialnym państwem posiadającym broń jądrową". Dodał, że ich "broń jądrowa służąca do samoobrony nie stanowi zagrożenia dla nikogo ".

- Uważamy, że do 2027 roku Korea Północna będzie w stanie zabezpieczyć wystarczającą ilość materiału nuklearnego do budowy około 200 głowic, a do 2030 roku liczba ta może osiągnąć 300 - wskazał z kolei Yang Uk, pracownik naukowy w Instytucie Studiów Politycznych Asan.