Uganda. Syn prezydenta kazał ambasadorowi przeprosić

W piątek generał, prywatnie syn prezydenta, zaatakował ambasadora serią wpisów w serwisie X. "To nie jest osobista sprawa między mną a obecnym ambasadorem USA, to jest sprawa narodowa i zobaczycie, że żaden obcy kraj nigdy więcej nie będzie dominował nad Ugandą! "

Generał prawdopodobnie odniósł się w tym wpisie do brytyjskich rządów kolonialnych w Ugandzie, które trwały od 1894 do 1962 r. W innym dodał, że Uganda głęboko szanuje Stany Zjednoczone, ale coraz bardziej wątpi w ich intencje i podejrzewa, że działają przeciwko rządowi Narodowego Ruchu Oporu, ustanowionemu przez prezydenta Museveniego, który rządzi afrykańskim krajem od 1986 roku. W ostatnim wpisie dał ambasadorowi czas do poniedziałku do godziny 9.00 na osobiste przeprosiny prezydenta lub opuszczenie Kampali. W żadnym nie wyjaśnił, o co mu chodzi.