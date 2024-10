W minionym tygodniu sprzedawcy ostrzegli, że zbankrutują, jeśli zostaną zmuszeni do kontynuowania sprzedaży po sztucznie zawyżonym oficjalnym kursie ZiG. W środę zarządzający największymi w kraju sieciami supermarketów Pick n Pay i OK Supermarket, ostrzegli, że z powodu dewaluacji najprawdopodobniej zostaną zmuszeni do zamknięcia sklepów.

