Jak dodano, do zdarzenia doszło ok. godziny 4:30 (czasu lokalnego). Trwa wyjaśnianie przyczyny zdarzenia.

F-35 Lightning II to wielozadaniowy myśliwiec piątej generacji, produkowany przez amerykańską firmę Lockheed Martin. Zakup jednej maszyny to koszt ok. 81 mln dolarów. To najdroższe maszyny, które posiadają Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych. W przyszłości Pentagon planuje wydać 1,7 biliona dolarów na zakup kolejnych myśliwców F-35.