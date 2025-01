Do tej pory zidentyfikowano ciała 28 ofiar - podała agencja Reutera, cytując szefa Straży Dystryktu Kolumbii . Jak dodał, funkcjonariusze są zdeterminowani, by wydobyć ciała wszystkich, którzy zginęli.

Podkreślił jednak, że aby to zrobić "będzie trzeba podnieść kadłub i wyciągnąć go z wody".

USA. Katastrofa lotnicza pod Waszyngtonem

Przypomnijmy, samolot pasażerski Bombardier CRJ-700 linii American Airlines , lecący z Wichita w stanie Kansas, zderzył się z wojskowym śmigłowcem UH-60 Black Hawk tuż przed lądowaniem na lotnisku im. Ronalda Reagana w pod Waszyngtonem . Jak potwierdziły amerykańskie władze, nikt nie przeżył katastrofy. Do tragedii doszło w środę o godz. 20:47 czasu miejscowego.

W piątek do sieci trafiło nowe nagranie z momentu zderzenia samolotu pasażerskiego z wojskowym śmigłowcem. Widać na nim jak maszyny zbliżają się do siebie, po czym następuje błysk, a szczątki spadają do rzeki Potomak.