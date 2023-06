Katastrofa lotnicza na Morzu Bałtyckim. Samolot wystartował z Polski

W poszukiwaniach pasażerów rozbitego samolotu sportowego udział brał też helikopter ratunkowy z Visby. Późnym wieczorem nurkowie odnaleźli pierwsze ciało, około godziny 22 z morza wyciągnięto także drugą ofiarę.

Christer Ekeroth, kierownik zespołu ratownictwa lotniczego, przekazał SVT Nyheter, że przy pomocy sonarów odszukano też wrak maszyny. Samolot leży na dnie i jest zniszczony. Rzecznik prasowa Szwedzkiej Administracji Morskiej Sara Erkisson powiadomiła, że wyciekała z niego ropa.

Katastrofa samolotu sportowego na Bałtyku. Wyleciał z Polski

Na pokładzie maszyny, która wystartowała z Polski, znajdowało się dwóch obywateli Węgier. Policja przekazała, że ofiary miały około 40 lat. Z ustaleń służb wynika, że pasażerowie zmierzali w stronę miejscowości Järna, która znajduje się w połowie drogi między wybrzeżem Bałtyku a podnóżem Gór Skandynawskich.

Jak się jednak okazuje, mały samolot sportowy niespodziewanie zboczył z trasy i zaczął lecieć w kierunku portu lotniczego Sztokholm-Skvasta w gminie Nyköping. W pewnym momencie zaczął tracić wysokość i runął do morza.

Szwedzka policja wszczęła w sprawie śledztwo, ale nie podejrzewa, że doszło do przestępstwa. To w takich przypadkach rutynowa procedura. "Dochodzenie najprawdopodobniej pokaże, że był to tragiczny wypadek" - czytamy na portalu Aftonbladet.

