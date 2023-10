W niedzielę w Indiach doszło do wykolejenia się dwóch wagonów pociągu relacji Visakhapatnam - Rayagada.

Wypadek miał miejsce w momencie, kiedy maszyna przewożąca pasażerów zatrzymała się z powodu przerwania się liny napowietrznej - wtedy pociąg jadący po tym samym torze do Palasa uderzył w jego tył.

Indie. Wykoleiły się dwa wagony pociągu. Są ranni i zabici

Wiadomo o ofiarach śmiertelnych, jednak liczba rannych nie jest do końca określona. Z informacji Reutera wynika, że rannych jest 39 osób, z kolei życie miało stracić 13 osób . BBC podaje z kolei, że rannych może być blisko 50 osób. Ministerstwo kolei stwierdziło, że wstępne dochodzenie wykazało, że przyczyną wypadku był "błąd ludzki".

- Zorganizowaliśmy pociągi dla ocalałych pasażerów. Odwołano 18 pociągów, a 22 zostały skierowane na inne tory. Do godz. 16 (czasu lokalnego - red.) postaramy się uprzątnąć linie kolejowe - mówił.

Indie. Kolejny tragiczny wypadek z udziałem pociągów

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło zaledwie kilka miesięcy po tym, jak początkiem czerwca we wschodnich Indiach zderzyły się trzy pociągi. Wówczas zginęło co najmniej 288 osób, a ponad 900 zostało rannych. Według Amitabha Sharmy, dyrektora Kolei Indyjskich, dwa pociągi pasażerskie "brały aktywny udział w katastrofie".