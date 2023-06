Katastrofa kolejowa w Indiach. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych i rannych

Oprac.: Aneta Wasilewska Świat

Co najmniej 288 osób zginęło, a ponad 900 zostało rannych na skutek kolizji trzech pociągów w piątek wieczorem we wschodnich Indiach. Trwa akcja ratownicza z udziałem wojska. Ratownicy próbują uwolnić podróżnych, którzy zostali uwięzieni we wrakach. - Straciłem wszelką nadzieję. Myślałem, że zginiemy - powiedział jeden z pasażerów, któremu udało się wydostać z pociągu przez okno.

Zdjęcie Trwa akcja ratunkowa po katastrofie kolejowej w Indiach / AP