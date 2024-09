Salwador. Katastrofa wojskowego helikoptera, nie żyje szef policji

Został jednak zatrzymany na granicy i miał być przetransportowany do San Salvador . Nigdy nie dotarł na miejsce, bo helikopter rozbił się wkrótce po starcie. Prezydent Salwadoru Nayib Bukele ma podejrzenia co do okoliczności zdarzenia.

"To, co się wydarzyło, nie można traktować jako zwykły 'wypadek', należy to dokładnie zbadać i doprowadzić do ostatecznych konsekwencji" - napisał w sieci, dodając że będzie wnioskował o międzynarodowe śledztwo. Zmarłego Arriazę nazwał swoim przyjacielem i bohaterem narodowym.