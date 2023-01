Kardynał Pell, mianowany purpuratem przez Jana Pawła II w 2003 roku, był metropolitą Melbourne i Sydney, członkiem Rady Kardynałów - doradców papieża Franciszka w latach 2013-2018. Otrzymał od niego zadanie uporządkowania watykańskich finansów.

W 2017 roku Pell, watykański "minister finansów", został oskarżony o molestowanie seksualne. Od początku odrzucał te zarzuty.

Reklama

Kardynał George Pell nie żyje. Był osadzony w więzieniu o zaostrzonym rygorze

Rok później sąd w Melbourne uznał go za winnego napaści seksualnej wobec dwóch chłopców, do czego miało dojść w miejscowej katedrze i skazał go w 2019 roku na 6 lat więzienia. Kardynał został osadzony w więzieniu o zaostrzonym rygorze.

Gdy już przebywał w zakładzie karnym, sąd apelacyjny odrzucił jego odwołanie. Hierarcha zaskarżył ten wyrok w australijskim Sądzie Najwyższym. W kwietniu 2020 roku został oczyszczony z zarzutów, a wyrok więzienia uchylono. Spędził w nim 13 miesięcy.

CZYTAJ WIĘCEJ: Wielki ruch "ludu Ratzingera". Tłumy oddają hołd Benedyktowi XVI

Kardynał Pell wkrótce potem przyjechał do Rzymu i po trzech latach spotkał się z papieżem. Przebywał w Wiecznym Mieście. 5 stycznia tego roku brał udział w pogrzebie emerytowanego papieża Benedykta XVI.