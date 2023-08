Szwecja podniosła stopień zagrożenia terrorystycznego z trzeciego do czwartego stopnia - przekazuje agencja Reutera w czwartek. To pokłosie palenia świętej księgi Islamu, do którego dochodziło w ostatnich tygodniach w tym skandynawskim kraju. Podnosząc stopień z trzeciego na czwarty w pięciostopniowej skali poinformowano, że odzwierciedla on "wysokie zagrożenie".