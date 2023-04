Kabaretowy wieczór Bidena. Obiad korespondentów jak skecz

Później gospodarz Białego Domu wbił szpilkę przedstawicielom stacji telewizyjnej Fox News. - W zeszłym roku twoi ulubieni reporterzy Foxa mogli wziąć udział (w kolacji), ponieważ byli w pełni zaszczepieni. W tym roku po ugodzie na 787 milionów dolarów są tutaj, ponieważ nie mogą odmówić darmowego posiłku - powiedział Biden.

W ten sposób odniósł się do bolesnej kary finansowej, jaką dostała telewizja po tym, jak przyznała się do głoszenia kłamstw na temat producenta maszyn do głosowania Dominion Voting Systems i rzekomych fałszerstw wyborczych w wyborach prezydenckich 2020 r.

Narodziny "Mrocznego Brandona"

Nie zabrakło też przytyku w kierunku byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. - Śledzenie skandali Trumpa jest jak oglądanie filmów z Gwiezdnych Wojen. Musisz obejrzeć trzeci, aby zrozumieć pierwszy - powiedział.

Znalazło się też miejsce na żart z republikańskiej polityk, przedsiębiorczyni i zwolenniczki teorii spiskowych. - Jeśli czujesz się zdezorientowany, to albo jesteś pijany, albo Marjorie Taylor Greene - mówił.