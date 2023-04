Uwagę fotografa przykuła niewielka kartka papieru, którą Joe Biden trzymał na środowej wspólnej konferencji prasowej z koreańskim prezydentem Jun Suk Jeolem w ogrodach Białego Domu.

Joe Biden trzymał kartkę. Oto, co na niej było

Na "ściągawce" prezydenta umieszczono m.in. zdjęcie dziennikarki "Los Angeles Times" Courtney Subramanian wraz z transkrypcją fonetyczną jej nazwiska. Na karteczce wypisano też skróconą treść pytania, które miał usłyszeć Biden.

"W jaki sposób TY godzisz SWOJE krajowe priorytety - takie jak przeniesienie produkcji półprzewodników - z polityką zagraniczna opartą na sojuszach?" - brzmiała treść kartki. Słowa "YOU" oraz "YOUR" zostały napisane wielkimi literami.

Ostateczne pytanie dziennikarki było bardziej rozbudowane i dotyczyło produkcji chipów komputerowych w Chinach. Subramanian zapytała prezydenta: "Czy szkodzi kluczowemu sojusznikowi przez rywalizację z Chinami, aby pomóc swojej polityce wewnętrznej przed wyborami?"

Na drugiej kartce trzymanej przez Bidena dostrzeżono nazwiska urzędników administracji w kolejności, w której mieli wypowiadać się na tematy poruszone na konferencji prasowej.

Biden z kartkami z instrukcjami

To nie pierwszy raz, gdy Biden korzysta z papierowych "instrukcji" na oficjalnych spotkaniach. W czerwcu zeszłego roku media zwróciły uwagę na kartkę, którą prezydent USA przypadkowo pokazał do kamery podczas spotkania z przedstawicielami branży wiatrowej. Instruowano go w niej m.in., by wszedł do pokoju, przywitał się z uczestnikami i zajął swoje miejsce.