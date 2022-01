Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej w przeddzień rocznicy objęcia władzy, amerykański prezydent mówił, czy rozważa wycofanie rotacji wojsk USA na obszarze byłego Układu Warszawskiego.

- Nie zrobimy tego. W rzeczywistości zwiększymy nasza obecność w Polsce, Rumunii i innych krajach, jeśli Rosja zdecyduje się na inwazję. Bo mamy święte zobowiązanie, by bronić tych krajów. One są częścią NATO - powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych.

Zdaniem Bidena, "ponowna inwazja na Ukrainę będzie katastrofą dla Rosji". - Putin nigdy nie widział takich sankcji, jakie mu obiecałem. Państwa NATO są zjednoczone w determinacji, by nałożyć koszty na Moskwę - zadeklarował.



Reklama

Joe Biden: Typ sankcji będzie zależał od skali rosyjskiej agresji

Prezydent USA dodał, że koszt ewentualnego wejścia wojsk na Ukrainę, "jeśli chodzi o fizyczną utratę życia ludzi po stronie rosyjskiej, będzie ogromny". - Oni będą w stanie zwyciężyć, ale w krótkim, w średnim i długim okresie zapłacą za to wysoką cenę. (Putin) będzie tego żałował - oświadczył.

Jednocześnie przyznał jednak, że typ sankcji będzie zależał od skali agresji Rosji. Amerykański przywódca "nie kupuje" też narracji o braku jedności NATO wobec rosyjskiej agresji.

Joe Biden ocenił, iż nie wie, co zrobi Putin, ale "pewnie będzie musiał coś zrobić" w obliczu koncentracji ogromnej liczby wojsk przy granicy z Ukrainą. Potwierdził przy tym, że "istnieją różnice wewnątrz NATO co do nałożenia sankcji na Rosję", dotyczące tego, co dokładnie zrobić.

Prezydent USA: Gdy rosyjskie siły zabiją ukraińskich żołnierzy, zmieni to wszystko

- To bardzo ważne, by wszyscy w NATO byli na tym samym stanowisku, dlatego spędzam nad tym dużo czasu - oświadczył, przypominając przy tym, że "poważne" sankcje przeciwko Rosji odbiją się także negatywnie na amerykańskiej i europejskiej gospodarce.

Prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że "jeśli rosyjskie siły przekroczą granicę, zabijając ukraińskich żołnierzy, zmieni to wszystko".

"Nie obiecałem wyborcom zbyt wiele. Część elektoratu nie jest świadoma zmian"

Joe Biden odniósł się też do krajowej polityki. Ogłosił, iż w pierwszym roku jego prezydentury "poczyniliśmy ogromny postęp w odbudowie gospodarki i walce z COVID-19". Po pytaniu o słabe wyniki sondażowe odrzucił sugestie, że obiecał wyborcom zbyt wiele.



Zasugerował, również że duża część elektoratu "nie jest świadoma dokonanych zmian m.in. w programach socjalnych". Zwrócił także uwagę na "poziom oporu" ze strony Republikanów.

W opinii Bidena, za sprawą przeprowadzonych reform gospodarka USA "jest w znacznie lepszej kondycji, niż rok temu". Przyznał, że choć inflacja jest problemem, wynika ona z "zatorów w łańcuchach dostaw wywołanych pandemią".

Amerykański przywódca zapowiedział, że zamierza obniżyć inflację, m.in. promując konkurencję dla dużych firm.