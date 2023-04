Jednak świadkowie, którzy rozmawiali z AFP przekazali, że panikę wywołały strzały. Rannych przewieziono do szpitali, jednak nie dopuszczono do nich rodzin. Siły bezpieczeństwa blokowały krewnym także dostęp do szkoły.

Na nagraniach telewizji As Masirah widać zwłoki, leżące na dziedzińcu i rozrzucone wokół buty i ubrania.

Ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowało, że trzy osoby odpowiedzialne za organizację dystrybucji datków zostały zatrzymane. Polityczny przywódca Huti Mahdi al-Mashat przekazał z kolei, że utworzono specjalną komisję do zbadania sprawy.

Wojna w Jemenie. Kryzys humanitarny

Jak przypomina AFP, ponad osiem lat wojny domowej w Jemenie spowodowało "jedną z najgorszych tragedii humanitarnych na świecie" . Konflikt rozpoczął się w 2014 r., kiedy wspierani przez Iran rebelianci Huti zajęli Sanę, co skłoniło koalicję kierowaną przez Arabię Saudyjską do interwencji w celu wsparcia uznanego na arenie międzynarodowej rządu.

Walki osłabły po sześciomiesięcznym rozejmie wynegocjowanym przez ONZ w zeszłym roku. Jednak według Narodów Zjednoczonych ponad dwie trzecie populacji żyje poniżej granicy ubóstwa, w tym pracownicy rządowi na obszarach kontrolowanych przez Huti, którzy od lat nie otrzymują wynagrodzenia. Jak podaje ONZ, ponad 21,7 miliona ludzi - dwie trzecie kraju - potrzebuje w tym roku pomocy humanitarnej.