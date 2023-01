Mia O'Connell urodziła się jako wcześniak 22 lutego 2021 roku, ważąc zaledwie nieco ponad dwa kilogramy, jako córka Elli Wood i jej partnera Rhysa O'Connella. Para zaręczyła się poprzedniego sylwestra. Podczas dochodzenia przyczyn zgonu dziewczynki zajmujący się śledztwem koroner dowiedział się, że byli w sobie głęboko zakochani i cieszyli się z powodu narodzin Mii.

- Ból jest nie do zniesienia. Myślę, że już nigdy nie zniknie. Nasze serca są złamane na zawsze. Nigdy jej nie odzyskamy - powiedziała Heidi O'Connell, ciotka zmarłego niemowlęcia. Wcześniej apelowała do rodziców dziewczynki, aby "dobrze się zastanowili" przed wprowadzeniem psa do swojego domu.