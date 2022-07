WIADOMOŚCI LOKALNE Lubelskie: Psy zagryzły 48-latka. Jeden z nich wciąż na wolności

Ofiara to 70-letnia Marina Verriest. Ciało seniorki odkrył jej mąż, gdy wrócił do domu ok. godz. 13. Policja informuje, że mężczyzna zobaczył "psa jedzącego zwłoki".

"The New York Post" przekazał, że mąż kobiety natychmiast zadzwonił na policję. Podczas interwencji funkcjonariuszy, pitbull miał rzucić się na jednego z nich. Policjant otworzył ogień, zabijając zwierzę na miejscu.

Policjant w szoku. "Widok był przerażający"

Na miejsce przyjechał zespół pogotowia, który potwierdził śmierć kobiety. Interweniujący funkcjonariusz został przewieziony do szpitala - miał doznać szoku, gdy zobaczył zmasakrowane ciało.

- Widok był przerażający. Nie wiemy, o której godzinie doszło do ataku, ale doszło do wielu okaleczeń na ciele, ramionach, twarzy i nogach - mówił na konferencji prasowej komisarz policji hrabstwa Nassau Patrick Ryder.

Czemu pies zaatakował seniorkę?

Pies w przeszłości należał do mężczyzny, którego lokalne media określiły jako "pasierba pary". Mieszkał on razem z krewnymi i psem w jednym domu. Kilka tygodni przed masakrą na Long Island, właściciel pitbulla zginął w wypadku na motocyklu.

- Nie wiemy, dlaczego pies zaatakował kobietę. Wcześniej nie odnotowano żadnych problemów dotyczących zachowania psa - przekazał Ryder.