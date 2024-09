- Tego typu zwierzętami nikt się nie interesował przez ponad 100 lat, poza kilkoma ścisłymi specjalistami od bezkręgowców. Teraz nastąpiło szerokie zainteresowanie, także osób spoza społeczności naukowej, ponieważ są one inwazyjne. Dzięki temu nastąpił rozwój badań nad tymi płazińcami. I dzięki temu odkrywamy np. nowe gatunki - powiedział we wtorek dr Gastineau.

Zwierzęta te, jak zaznaczył badacz, są inwazyjne w Europie, Ameryce i na niektórych odległych wyspach, jak Martynika, Gwadelupa, Reunion, Tahiti. - A do tego w niektórych z tych miejsc są całkowicie niekontrolowane, ponieważ nie mają tam swoich naturalnych wrogów (drapieżników - red.) - dodał naukowiec.

Amaga pseudobama. Nowy gatunek w USA

Jak się okazuje, mają one duży wpływ na bezkręgowce glebowe , jak np. dżdżownice.

- Problem z nimi polega na tym, że są drapieżnikami bezkręgowców glebowych i zjadają głównie dżdżownice. A dżdżownice już mają problemy z powodu np. chemikaliów. W niektórych miejscach, takich jak Anglia i Szkocja, to całkiem poważny problem, bo jest już 20 proc. mniej dżdżownic z tego powodu - zwrócił uwagę badacz.

Płazińce , nazywane też robakami płaskimi , to bezkręgowce o długim, spłaszczonym ciele. Większość płazińców jest pasożytami wewnętrznymi zwierząt , w tym również człowieka . Najbardziej znanymi płazińcami są tasiemce - mogą one osiągać długość nawet kilkunastu metrów. Płazińce, które nie są pasożytami (na przykład wypławki - red.), żyją głównie w środowisku wodnym.

Nowy gatunek robaka. Amaga pseudobama podbija USA

Nowy, lądowy gatunek po raz pierwszy zauważony w Karolinie Północnej w 2020 r ., to brązowego koloru płaziniec o długości kilku centymetrów. Jego szczególną cechą jest to, że bardzo przypomina Obama nungara, drapieżny gatunek rodzimy dla Brazylii i Argentyny, który zaatakował znaczną część Europy , pożerając małe ślimaki, spulchniające glebę dżdżownice, czy inne drobne zwierzęta.

Nowy robak został nazwany Amaga pseudobama w nawiązaniu do tego podobieństwa. Wbrew pozorom nazwa nie ma nic wspólnego z Barackiem Obamą - w południowoamerykańskim języku Tupi słowo "oba" oznacza "liść", a "ma" - "zwierzę", co nawiązuje do kształtu ciała płazińca.