Był zamrożony tysiące lat. Ożył i zaczął się rozmnażać

Naukowcom po kilku próbach udało się przywrócić go do życia . Okazało się jednak, że to dopiero początek zaskoczeń. Po pewnym czasie rozpoczął się proces partenogenezy, czyli rozmnażania bez potrzeby partnera .

Robak z wiecznej zmarzliny. Spór wśród naukowców

Zdania ekspertów co do wieku robaka są mocno podzielone. William Crow z University of Florida w rozmowie z "Washingotn Post" podkreślił, że choć badanie jest opisane w poważnym piśmie naukowym, to "może to być powszechnie występujący nicień, którego nikt jeszcze nie opisał".