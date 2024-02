Na trwającej do 1 marca sesji Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska odbyć ma się debata na temat technologii pozwalającej na ograniczenie ilości promieni słonecznych docierających na Ziemię, o co zabiegała Szwajcaria. Kraj zainicjował dyskusję nad geoinżynierią słoneczną z myślą o możliwości wpływania na zmiany klimatu. Z uwagi na bezpieczeństwo Szwajcaria lobbuje też za powołaniem do życia międzynarodowej instytucji ds. tych kontrowersyjnych rozwiązań.