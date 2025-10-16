Sprawa dotyczy szpitala w Morar w stanie Madhya Pradesh. Jedna z matek wniosła skargę, w której stwierdziła, że jej dziecku podano butelkę z doustną zawiesiną. Znajdować miały się tam jednak robaki.

Indie. Skarga na szpital. W syropie pływały robaki

Lek ten zawierał azytromycynę. Stosuje się go w zakażeniach górnych oraz dolnych dróg oddechowych.

"W odpowiedzi na skargę kobiety, której dziecku podano lek, cały zapas antybiotyku został zabezpieczony, a próbki wysłano do laboratorium w Bhopalu w celu przeprowadzenia badań" - poinformowali urzędnicy cytowani przez dziennik "The Hindu".

- Chociaż buteleczka z lekiem, którą przyniosła kobieta, była otwarta, sprawę natychmiast zbadano - przekazała inspektor ds. leków Anubhuti Sharma.

Jak poinformowano, doustna zawiesina antybiotyku z azytromycyną jest powszechnie podawana dzieciom w leczeniu różnych infekcji. Według urzędników lek był dobrze znany i produkowany przez jedną z lokalnych firm farmaceutycznych.

- Wszystkie 306 butelek tego leku, które były dystrybuowane i przechowywane w szpitalu w Morar, zostały wycofane i skonfiskowane - poinformowała urzędniczka. - Wstępna kontrola niektórych butelek z lekiem nie wykazała śladów owadów, ale konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań - dodała.

Indie. Tragiczna seria po spożyciu syropu

W ostatnim czasie trzy stany w Indiach - w tym Madhya Pradesh - zakazały sprzedaży syropu na kaszel po śmierci co najmniej 24 dzieci, którym go przepisano. Produkt zawierał substancje toksyczne.

Ministerstwo zdrowia Indii podało, że testy laboratoryjne wykazały obecność w podanym dzieciom syropie glikolu dietylenowego (DEG), który nawet w niewielkiej dawce może prowadzić do śmierci.

Partia toksycznego syropu została wyprodukowana przez indyjską firmę Sresan Pharma w fabryce w stanie Tamilnadu na południu kraju. Lek, w którym rzekomo miały znajdować się robaki, produkowany jest w innej części kraju.

Tragedia skłoniła Światową Organizację Zdrowia (WHO) do wydania ostrzeżenia dotyczącego trzech "niespełniających norm" doustnych syropów na kaszel zidentyfikowanych w Indiach - Coldrif, Respifresh TR i ReLife.

Źródło: "The Hindu"

