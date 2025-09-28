Zmiany w aptekach od 1 października. Refundacja wchodzi w życie

Agnieszka Boreczek

Już od 1 października 2025 r. w aptekach i przychodniach pojawią się nowe możliwości dla pacjentów - zwłaszcza seniorów. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że na listę leków refundowanych trafi druga szczepionka przeciwko wirusowi RSV. To jednak nie jedyna zmiana. W życie wchodzą też zasady, które sprawią, że osoby po 60. roku życia będą mogły łatwiej i taniej chronić się przed poważnymi chorobami zakaźnymi.

Nowe refundacje od października. Co obejmą i komu się należą?
Spis treści:

  1. Nowa refundacja: Szczepionka przeciw RSV
  2. Jakie szczepienia są dostępne dla seniorów?
  3. Dlaczego akurat te szczepienia są ważne?
  4. Refundacja a odpłatność - co trzeba wiedzieć?

Nowa refundacja: Szczepionka przeciw RSV

RSV (syncytialny wirus oddechowy) to patogen szczególnie niebezpieczny dla osób starszych, bo może prowadzić do zapalenia płuc i ciężkich powikłań. Do tej pory dostępna była tylko jedna refundowana szczepionka. Od października lista zostaje rozszerzona o preparat Arexvy.

  • osoby w wieku 60-64 lata zapłacą za szczepienie połowę ceny,
  • osoby 65+ otrzymają szczepionkę bezpłatnie.

To istotna zmiana - eksperci podkreślają, że RSV może być tak samo groźny jak grypa czy COVID-19, a dzięki refundacji bariera finansowa znika.

Jakie szczepienia są dostępne dla seniorów?

Oprócz RSV, osoby starsze mogą skorzystać z całego pakietu refundowanych szczepień. Warto je omówić, bo wiele osób nie wie, że część z nich jest całkowicie darmowa.

1. Grypa

  • osoby 65+: darmowe szczepienia (Vaxigrip Tetra, Influvac Tetra),
  • dorośli poniżej 65 lat: 50 proc. zniżki na wybrane preparaty.

2. Pneumokoki

  • osoby po 65. roku życia z chorobami przewlekłymi (np. serca, płuc, cukrzycą, niewydolnością nerek): szczepionka Prevenar 13 bezpłatnie,
  • dla innych dorosłych: koszt pełny (ok. 280 zł).

3. Półpasiec

  • osoby 65+: darmowa szczepionka Shingrix,
  • osoby od 18. roku życia z chorobami przewlekłymi (np. cukrzycą, reumatoidalnym zapaleniem stawów, nowotworami, łuszczycą): 50% refundacji.

4. COVID-19

  • szczepionki dostępne dla wszystkich bezpłatnie,
  • nowa jesienna kampania ruszyła 22 września.

    Dlaczego akurat te szczepienia są ważne?

    Lekarze podkreślają, że profilaktyka jest najlepszą formą ochrony zdrowia w starszym wieku. Każda z wymienionych chorób może prowadzić do ciężkich powikłań lub śmierci:

    • RSV - ryzyko zapalenia płuc, niewydolności oddechowej, hospitalizacji,
    • grypa - powikłania kardiologiczne, osłabienie odporności, zapalenie mięśnia sercowego,
    • pneumokoki - zapalenie płuc, opon mózgowo-rdzeniowych, sepsa,
    • półpasiec - silny ból, neuralgia, utrata wzroku,
    • COVID-19 - ciężki przebieg u osób starszych i przewlekle chorych.

    Szczepienia zmniejszają ryzyko powikłań, a tym samym liczbę hospitalizacji, co ma znaczenie także dla całego systemu ochrony zdrowia.

    Gdzie można się zaszczepić? W przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz w aptekach - obecnie ok. 1600 placówek ma podpisane umowy z NFZ i prowadzi szczepienia.

    Receptę na szczepionkę może wystawić lekarz albo farmaceuta. Dzięki temu wiele osób może załatwić całą procedurę w jednym miejscu - od konsultacji po samo szczepienie.

    Refundacja a odpłatność - co trzeba wiedzieć?

    Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że to lekarz lub farmaceuta decyduje o poziomie refundacji, biorąc pod uwagę wiek pacjenta oraz ewentualne choroby przewlekłe. Dlatego:

    • osoby w wieku 60-64 lat często mają zniżkę 50 proc.,
    • osoby 65+ coraz częściej korzystają z pełnej refundacji.

    Co ta zmiana oznacza w praktyce? Zdecydowanie poprawi się dostępność szczepień, profilaktyka i wygoda pacjentów. Seniorzy od października 2025 zyskują darmowy lub częściowo refundowany dostęp do ochrony przed RSV, grypą, pneumokokami, półpaścem i COVID-19. Teraz argument finansowy, tj. wysoka cena szczepionki nie powinna być już przeszkodą w dbaniu o profilaktykę zdrowia.

