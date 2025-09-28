Zmiany w aptekach od 1 października. Refundacja wchodzi w życie

Spis treści: Nowa refundacja: Szczepionka przeciw RSV Jakie szczepienia są dostępne dla seniorów? Dlaczego akurat te szczepienia są ważne? Refundacja a odpłatność - co trzeba wiedzieć?

Nowa refundacja: Szczepionka przeciw RSV

RSV (syncytialny wirus oddechowy) to patogen szczególnie niebezpieczny dla osób starszych, bo może prowadzić do zapalenia płuc i ciężkich powikłań. Do tej pory dostępna była tylko jedna refundowana szczepionka. Od października lista zostaje rozszerzona o preparat Arexvy.

osoby w wieku 60-64 lata zapłacą za szczepienie połowę ceny,

osoby 65+ otrzymają szczepionkę bezpłatnie.

To istotna zmiana - eksperci podkreślają, że RSV może być tak samo groźny jak grypa czy COVID-19, a dzięki refundacji bariera finansowa znika.

Jakie szczepienia są dostępne dla seniorów?

Oprócz RSV, osoby starsze mogą skorzystać z całego pakietu refundowanych szczepień. Warto je omówić, bo wiele osób nie wie, że część z nich jest całkowicie darmowa.

1. Grypa

osoby 65+: darmowe szczepienia (Vaxigrip Tetra, Influvac Tetra),

dorośli poniżej 65 lat: 50 proc. zniżki na wybrane preparaty.

2. Pneumokoki

osoby po 65. roku życia z chorobami przewlekłymi (np. serca, płuc, cukrzycą, niewydolnością nerek): szczepionka Prevenar 13 bezpłatnie,

dla innych dorosłych: koszt pełny (ok. 280 zł).

3. Półpasiec

osoby 65+: darmowa szczepionka Shingrix,

osoby od 18. roku życia z chorobami przewlekłymi (np. cukrzycą, reumatoidalnym zapaleniem stawów, nowotworami, łuszczycą): 50% refundacji.

4. COVID-19

szczepionki dostępne dla wszystkich bezpłatnie,

nowa jesienna kampania ruszyła 22 września.

Dlaczego akurat te szczepienia są ważne?

Lekarze podkreślają, że profilaktyka jest najlepszą formą ochrony zdrowia w starszym wieku. Każda z wymienionych chorób może prowadzić do ciężkich powikłań lub śmierci:

RSV - ryzyko zapalenia płuc, niewydolności oddechowej, hospitalizacji,

grypa - powikłania kardiologiczne, osłabienie odporności, zapalenie mięśnia sercowego,

pneumokoki - zapalenie płuc, opon mózgowo-rdzeniowych, sepsa,

półpasiec - silny ból, neuralgia, utrata wzroku,

COVID-19 - ciężki przebieg u osób starszych i przewlekle chorych.

Szczepienia zmniejszają ryzyko powikłań, a tym samym liczbę hospitalizacji, co ma znaczenie także dla całego systemu ochrony zdrowia.

Gdzie można się zaszczepić? W przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz w aptekach - obecnie ok. 1600 placówek ma podpisane umowy z NFZ i prowadzi szczepienia.

Receptę na szczepionkę może wystawić lekarz albo farmaceuta. Dzięki temu wiele osób może załatwić całą procedurę w jednym miejscu - od konsultacji po samo szczepienie.

Refundacja a odpłatność - co trzeba wiedzieć?

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że to lekarz lub farmaceuta decyduje o poziomie refundacji, biorąc pod uwagę wiek pacjenta oraz ewentualne choroby przewlekłe. Dlatego:

osoby w wieku 60-64 lat często mają zniżkę 50 proc.,

osoby 65+ coraz częściej korzystają z pełnej refundacji.

Co ta zmiana oznacza w praktyce? Zdecydowanie poprawi się dostępność szczepień, profilaktyka i wygoda pacjentów. Seniorzy od października 2025 zyskują darmowy lub częściowo refundowany dostęp do ochrony przed RSV, grypą, pneumokokami, półpaścem i COVID-19. Teraz argument finansowy, tj. wysoka cena szczepionki nie powinna być już przeszkodą w dbaniu o profilaktykę zdrowia.

