Zmiany w aptekach od 1 października. Refundacja wchodzi w życie
Już od 1 października 2025 r. w aptekach i przychodniach pojawią się nowe możliwości dla pacjentów - zwłaszcza seniorów. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że na listę leków refundowanych trafi druga szczepionka przeciwko wirusowi RSV. To jednak nie jedyna zmiana. W życie wchodzą też zasady, które sprawią, że osoby po 60. roku życia będą mogły łatwiej i taniej chronić się przed poważnymi chorobami zakaźnymi.
Spis treści:
- Nowa refundacja: Szczepionka przeciw RSV
- Jakie szczepienia są dostępne dla seniorów?
- Dlaczego akurat te szczepienia są ważne?
- Refundacja a odpłatność - co trzeba wiedzieć?
Nowa refundacja: Szczepionka przeciw RSV
RSV (syncytialny wirus oddechowy) to patogen szczególnie niebezpieczny dla osób starszych, bo może prowadzić do zapalenia płuc i ciężkich powikłań. Do tej pory dostępna była tylko jedna refundowana szczepionka. Od października lista zostaje rozszerzona o preparat Arexvy.
- osoby w wieku 60-64 lata zapłacą za szczepienie połowę ceny,
- osoby 65+ otrzymają szczepionkę bezpłatnie.
To istotna zmiana - eksperci podkreślają, że RSV może być tak samo groźny jak grypa czy COVID-19, a dzięki refundacji bariera finansowa znika.
Jakie szczepienia są dostępne dla seniorów?
Oprócz RSV, osoby starsze mogą skorzystać z całego pakietu refundowanych szczepień. Warto je omówić, bo wiele osób nie wie, że część z nich jest całkowicie darmowa.
1. Grypa
- osoby 65+: darmowe szczepienia (Vaxigrip Tetra, Influvac Tetra),
- dorośli poniżej 65 lat: 50 proc. zniżki na wybrane preparaty.
2. Pneumokoki
- osoby po 65. roku życia z chorobami przewlekłymi (np. serca, płuc, cukrzycą, niewydolnością nerek): szczepionka Prevenar 13 bezpłatnie,
- dla innych dorosłych: koszt pełny (ok. 280 zł).
3. Półpasiec
- osoby 65+: darmowa szczepionka Shingrix,
- osoby od 18. roku życia z chorobami przewlekłymi (np. cukrzycą, reumatoidalnym zapaleniem stawów, nowotworami, łuszczycą): 50% refundacji.
4. COVID-19
- szczepionki dostępne dla wszystkich bezpłatnie,
- nowa jesienna kampania ruszyła 22 września.
Dlaczego akurat te szczepienia są ważne?
Lekarze podkreślają, że profilaktyka jest najlepszą formą ochrony zdrowia w starszym wieku. Każda z wymienionych chorób może prowadzić do ciężkich powikłań lub śmierci:
- RSV - ryzyko zapalenia płuc, niewydolności oddechowej, hospitalizacji,
- grypa - powikłania kardiologiczne, osłabienie odporności, zapalenie mięśnia sercowego,
- pneumokoki - zapalenie płuc, opon mózgowo-rdzeniowych, sepsa,
- półpasiec - silny ból, neuralgia, utrata wzroku,
- COVID-19 - ciężki przebieg u osób starszych i przewlekle chorych.
Szczepienia zmniejszają ryzyko powikłań, a tym samym liczbę hospitalizacji, co ma znaczenie także dla całego systemu ochrony zdrowia.
Gdzie można się zaszczepić? W przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz w aptekach - obecnie ok. 1600 placówek ma podpisane umowy z NFZ i prowadzi szczepienia.
Receptę na szczepionkę może wystawić lekarz albo farmaceuta. Dzięki temu wiele osób może załatwić całą procedurę w jednym miejscu - od konsultacji po samo szczepienie.
Refundacja a odpłatność - co trzeba wiedzieć?
Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że to lekarz lub farmaceuta decyduje o poziomie refundacji, biorąc pod uwagę wiek pacjenta oraz ewentualne choroby przewlekłe. Dlatego:
- osoby w wieku 60-64 lat często mają zniżkę 50 proc.,
- osoby 65+ coraz częściej korzystają z pełnej refundacji.
Co ta zmiana oznacza w praktyce? Zdecydowanie poprawi się dostępność szczepień, profilaktyka i wygoda pacjentów. Seniorzy od października 2025 zyskują darmowy lub częściowo refundowany dostęp do ochrony przed RSV, grypą, pneumokokami, półpaścem i COVID-19. Teraz argument finansowy, tj. wysoka cena szczepionki nie powinna być już przeszkodą w dbaniu o profilaktykę zdrowia.