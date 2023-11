Demonstranci wyruszyli z placu Dam, skąd przeszli na Museumplein, tj. plac muzeów, będący największym placem w Amsterdamie. Po drodze wzywali polityków do podjęcia pilnych działań na rzecz klimatu. Organizatorami wydarzenia były ruchy i organizacje pozarządowe, m.in. Oxfam Novib, Extinction Rebellion i Greenpeace, a także związek zawodowy FNV.

Holandia. Oburzenie w Amsterdamie. Greta Thunberg mówi o wojnie w Izraelu

Greta Thunberg przemówiła do uczestników marszu w Amsterdamie. Słynna Szwedka mówiła o ochronie klimatu, ale w jej wystąpieniu nie zabrakło także wątków dotyczących wojny w Izraelu. Thunberg wystąpiła na scenie w czarno-białej kefiji - tradycyjnej arabskiej chuście w Polsce bardziej znanej pod pojęciem arafatka. Noszenie chusty jest uważane za okazywanie symbolicznej solidarności z narodem palestyńskim.

Znana aktywistka odcina się od Grety Thunberg

Międzynarodowy ruch klimatyczny Piątki dla Przyszłości Grety Thunberg spotkał się z ostrą krytyką za swoje oświadczenia po ataku Hamasu na Izrael. Powód to posty na profilu międzynarodowego ruchu na Instagramie. Wezwano w nich do obrony i wyzwolenia Palestyny, mowa w nich też o "ludobójstwie" Palestyńczyków i "systemie apartheidu" w Izraelu. Zachodnie media oskarżono o "pranie mózgów" w celu nakłonienia odbiorców do wsparcia Izraela.