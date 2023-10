W środę Sąd Rejonowy w Malmö nałożył na Gretę Thunberg karę grzywny za niestosowanie się do nakazów policji.

Chodzi o sytuację z 24 lipca , gdy 20-letnia aktywistka klimatyczna - wraz z innymi protestującymi z grupy "Take Back the Future" - nielegalnie blokowała przez kilka godzin wjazd dla ciężarówek w miejscowym porcie.

Szwecja: Greta Thunberg skazana. Musi zapłacić grzywnę

Zdaniem oskarżających Thunberg naruszyła prawo i porządek publiczny , ponieważ nie reagowała na polecenia służb. Choć niestosowanie się do poleceń policji grozi w Szwecji karą do sześciu lat więzienia , prokurator wnioskował o nałożenie kary grzywny.

Ostatecznie na 20-latkę nałożono łącznie 4,5 tys. koron kary finansowej (ok. 1760 złotych - red.) i kolejne tysiąc koron (ok. 390 złotych - red.) na rzecz funduszu ofiar przestępstw.

Aktywistka klimatyczna chce działać dalej. "Planeta jest w potrzebie"

- Nauka i moralność są po naszej stronie. Jestem gotowa działać dalej, niezależnie od tego, czy będzie to skutkowało kolejnymi wyrokami. My, młodzi ludzie, nie chcemy, by odbierano nam przyszłość - podkreśliła Thunberg.