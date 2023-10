W imieniu Fridays for Future Germany działaczka klimatyczna Luisa Neubauer wyraźnie zdystansowała się od antyizraelskich oświadczeń międzynarodowej centrali ruchu . - Naszą pełną solidarność kierujemy do Żydówek i Żydów na całym świecie i zdecydowanie potępiamy terror Hamasu - powiedziała agencji DPA. - Zdecydowanie dystansujemy się od antysemickich postów w kanałach międzynarodowych - dodała.

Luisa Neubauer podkreśliła, że międzynarodowa organizacja ruchu jest luźna i pozbawiona struktury, a takie pojedyncze stanowiska nie odzwierciedlają zdania większości. - Niepokoi nas fakt, że sieci te zostały niewłaściwie wykorzystane, szczególnie w ciągu ostatnich kilku dni, do dzielenia się dezinformacją i antysemityzmem - stwierdziła.

Obiecała, że sprawę potraktuje bardzo poważnie : - Osobiście zajmę się tym, byśmy wstrzymali globalne działania do czasu, aż będziemy pewni, że pojedyncza grupa już nie będzie mogła wykorzystywać globalnych kont FFF do dezinformacji i nienawiści.

Greta Thunberg wspiera Palestynę

Międzynarodowy ruch klimatyczny Piątki dla Przyszłości Grety Thunberg spotkał się z ostrą krytyką za swoje oświadczenia po ataku Hamasu na Izrael. Powód to posty na profilu międzynarodowego ruchu na Instagramie. Wezwano w nich do obrony i wyzwolenia Palestyny, mowa w nich też o "ludobójstwie" Palestyńczyków i "systemie apartheidu" w Izraelu. Zachodnie media oskarżono o "pranie mózgów" w celu nakłonienia odbiorców do wsparcia Izraela.