Żaden z pasażerów nie ucierpiał, a maszyna została odholowana do diagnostyki.

Do incydentu doszło w poniedziałek ok. godz. 9:30 czasu lokalnego (4:00 czasu polskiego) na międzynarodowym lotnisku Chhatrapati Shivaji w Bombaju w czasie, gdy nad portem trwały intensywne opady deszczu. Na jednym ze stanowisk lądował airbus z Koczinu .

Podczas zetknięcia się z podłożem maszyna nieoczekiwanie wpadła w poślizg i zjechała z toru pasa. Z informacji przekazanych przez Times of India wynika, że po lądowaniu pękły trzy opony samolotu. Uszkodzeniu uległ też silnik .

Linie Air India wydały oświadczenie, w którym poinformowały, że po incydencie samolot zdołał podkołować do gate'u, a wszystkie osoby przebywające na pokładzie bezpiecznie go opuściły .

Bombajskie lotnisko wskazało też, że doszło do " niewielkiego uszkodzenia pasa startowego ".

By zapewnić ciągłość ruchu lotniczego konieczne okazało się uruchomienie pasa zastępczego. Sam samolot został odholowany. Linia lotnicza zapewnia, że przeprowadzona zostanie jego diagnostyka , a bezpieczeństwo pasażerów jest dla niej najwyższym priorytetem.

ETV Bharat poinformował, że pas, na którym doszło do zdarzenia, został wkrótce przywrócony do funkcjonowania.

Kilka dni temu "The Wall Street Journal", powołując się na ustalenia śledczych i nagranie z kokpitu, informował, że tragedia była wynikiem działania pilota, który wyłączył dopływ paliwa do silników. Strona indyjska apeluje jednak o powstrzymanie się od spekulacji do czasu oficjalnych ustaleń.