Noc była mroźna w wielu miejscach, a najbardziej na Dolnym Śląsku. W Jeleniej Górze przy gruncie zanotowano -7 stopni Celsjusza. Temperatury szybko rosną i rano w całym kraju były już dodatnie. W ciągu dnia miejscami osiągną nawet 16 stopni Celsjusza - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Aura dzięki wyżom wciąż będzie spokojna i przyjazna, jednak w nocy zacznie się pogarszać.

Pogoda łagodna przez cały dzień. Pomagają dwa wyże

Pogodę we wtorek ukształtują dwa rozległe wyże Norbert i Max, które umiejscowiły się odpowiednio na zachodzie i wschodzie Europy. Dzięki nim w Polsce będzie dość pogodnie, choć nie zabraknie chmur. Raczej nie powinno z nich padać.

Nieco gorzej będzie na południowych krańcach Polski. W Tatrach może przelotnie popadać deszcz ze śniegiem, a w wyższych partiach sam śnieg, zaś na terenach podgórskich słaby deszcz.

Rozwiń

Dzień w zdecydowanej większości kraju będzie przyjemny i suchy, w dodatku dość ciepły. Termometry pokażą przeważnie od 12 stopni na północnym wschodzie do 16 st. C w centrum.

We wtorek w Polsce utrzyma się wysoka dodatnia anomalia temperatury. Miejscami w centrum będzie do 16 st. C WXCharts materiał zewnętrzny

Nieco chłodniej będzie praktycznie tylko na terenach podgórskich Karpat i w rejonie Półwyspu Helskiego, gdzie w ciągu dnia synoptycy spodziewają się maksymalnie około 9 stopni Celsjusza.

Mocniejszy wiatr powieje wysoko w Sudetach - tam porywy osiągną do 60 km/h. W pozostałych miejscach przeważnie będzie słaby i umiarkowany.

Po pogodnym i dość przyjemnym wtorku w nocy zaczniemy odczuwać pierwsze oznaki zbliżającego się pogorszenia aury.

Zmiana przyjdzie z zachodu. Zrobi się deszczowo

Po zachodzie słońca nad Polskę nadciągnie z zachodu więcej chmur. Zacznie padać słaby deszcz, głównie nad morzem. Z czasem opadów będzie coraz więcej, a w środę przez nasz kraj z zachodu na wschód przejdzie front atmosferyczny z bardziej intensywnymi opadami i możliwymi lokalnymi burzami.

Noc z wtorku na środę może przynieść lokalne przymrozki sięgające -1 st. C, zaś w kotlinach karpackich może panować mróz na poziomie -6 stopni. Nasili się wiatr, który na Wybrzeżu w porywach osiągnie do 55 km/h. Wysoko w Sudetach powieje do 65, a rankiem nawet do 90 km/h.

-----

