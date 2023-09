Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Katastrofalne dwa lata

Według CC lata 2022-2023 dla szwajcarskich lodowców okazały się najgorsze w historii pomiarów. W 2022 roku stopiło się 6 proc. powierzchni lodowców, zaś obecny rok był drugim najgorszym pod tym względem - w tym czasie zniknęło ich 4 proc. Oznacza to, że w ciągu zaledwie dwóch lat wyparowało łącznie 10 proc. szwajcarskich lodowców .

W swoim raporcie naukowcy alarmują, że nastąpiło "dramatyczne" przyspieszenie topnienia lodu w Szwajcarii. W ciągu minionych dwóch lat stopiła się taka sama ilość lodu, jaka zniknęła w ciągu łącznie 30 lat, w okresie od 1960 do 1990 roku .

Został z niego tylko lód

Zanikanie lodowców w Alpach to efekt coraz wyższych temperatur oraz coraz mniejszych opadów śniegu. Huss przestrzega, że jeśli nic się nie zmieni, to każdy kolejny rok będzie równie zły. Naukowcy ostrzegają, że lodowce w Szwajcarii mogą do końca wieku całkowicie zniknąć: